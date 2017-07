Multidão prestigia festejos de 60 anos de Monsenhor Hipólito

Uma multidão de pessoas prestigiou na noite da última terça-feira (25) a festa de 60 anos de emancipação política do município de Monsenhor Hipólito. Além do aniversário da cidade, os hipolitanos celebraram também os festejos de Santa Ana, padroeira do município.

Em virtude da 110ª Festa de Santa Ana, que seguiu de 17 a 26 de julho, a noite iniciou com a missa e em seguida foi realizado um leilão em prol da Paróquia. Após os festejos, os artistas musicais se apresentaram no palco montado na rua ao lado praça.

A primeira atração musical da noite foi o cantor da terra, Paulo de Tássio. Após a apresentação do artista hipolitano, o prefeito Zenon Bezerra e a vice-prefeita Josefina Policarpo, acompanhado dos secretários municipais e vereadores, cantaram os parabéns à cidade, acompanhado do corte simbólico do bolo. O deputado estadual Georgiano Neto e familiares da deputada Belê Medeiros também estiveram presentes no evento.

As autoridades e o público presente prestigiaram ainda um show pirotécnico, que iluminou o céu de Monsenhor Hipólito, comemorando o aniversário da cidade. A festa continuou com a apresentação dos cantores Toca do Vale e Érica Diniz.

Uma grande estrutura de palco, som e luzes foi montada no local do evento para a realização da festa de aniversário.

O prefeito Zenon Bezerra destacou a importância dos festejos de emancipação política do município e avaliou positivamente a realização da festa. “Em meio a uma crise estamos fazendo o que pode para dar uma boa qualidade de vida ao povo hipolitano. Hoje estamos fazendo uma festa bonita, com muita gente, que deixa a cidade receptiva e com orgulho. Montamos uma grande estrutura para recebemos os artistas e o público e graças a Deus tudo ocorreu bem”, comemorou o prefeito.

Avaliação

O prefeito afirmou que assumiu o município em meio a uma crise financeira e está trabalhando para melhorar a cidade. “Estou fazendo o que posso para o povo de Monsenhor, recuperei as escolas, recuperei a Saúde e dei condição para que o povo tenha boa qualidade de vida. O que vale é a intenção e estou vendo o povo feliz e está se sentindo bem com a minha administração”, pontuou.

Prioridade

Zenon afirmou ainda que a prioridade no seu governo nos próximos meses será a Segurança Pública do município. “Eu preciso restabelecer a Segurança de Monsenhor Hipólito e vou fazer de tudo para que pelo menos a gente tenha o mínimo, que é sair na rua com tranquilidade”, disse.

O gestor municipal informou também que já solicitou do governador Wellington Dias obras de calçamento para cidade.

A festa continua nesta quinta-feira (27) com a comemoração alusiva ao Dia Municipal do Batonzeiro (Lei Municipal Nº 256 de 23 de agosto de 2016). A animação do evento ficará por conta de Nicolau Sá, Robson Farra e Andrezinho e banda.