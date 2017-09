Municípios da região de Picos estão em situação de emergência reconhecida pelo governo federal

Em portaria publicada na edição desta terça-feira (12), do Diário Oficial da União (DOU), 61 municípios do Piauí atingidos pela estiagem tiveram situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional. Com a medida, o número de municípios piauienses com emergência reconhecido pelo governo federal passa para 87.

Com o reconhecimento, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec), poderá receber recursos federais para enfrentamento aos efeitos da estiagem nos municípios afetados.

A medida também permite que pequenos agricultores tenham acesso a programas como o Bolsa Safra e Bolsa Estiagem, além de facilitar a renegociação de dívidas junto aos bancos públicos.

Ao longo dos últimos anos, o Governo do Estado vem investimento em ações que visam amenizar os efeitos da estiagem como a perfuração de poços, construção de reservatórios, limpeza e recuperação de barragens, além da construção de sistemas de abastecimento de água.

“Estamos fazendo o possível para diminuir os efeitos da estiagem nos municípios piauienses. Temos intensificado ações para garantir a captação, o armazenamento, bem como a distribuição da água e, assim, diminuir os efeitos da seca que se prolonga por sete anos”, disse o secretário de Estado da Defesa Civil, Hélio Isaías.

Municípios com situação de emergência reconhecida nesta terça-feira (12)

Acauã, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Bonfim do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí , Campo Alegre do Fidalgo, Campo Grande do Piauí, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, Caridade do Piauí, Colônia do Piauí, Coronel José Dias, Corrente, Cristalândia do Piauí, Curral Novo do Piauí, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Flores do Piauí, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Guaribas, Isaías Coelho, Jaicós, Jurema, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Barro do Piauí, Marcolândia, Massapê do Piauí, Morro Cabeça no Tempo, Nova Santa Rita, Oeiras, Padre Marcos, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Paquetá, Pio IX, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, Santa Cruz do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São Braz do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí , São João da Canabrava, São João da Varjota, São João do Piauí, São Julião, São Lourenço do Piauí, São Luis do Piauí, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Simões, Socorro do Piauí, Tamboril do Piauí, Várzea Branca e Vila Nova do Piauí.

Lista dos municípios com situação de emergência em 25 de julho

Anísio de Abreu, Aroeira do Itaim, Assunção, Avelino Lopes, Brejo do Piauí, Campinas do Piauí, Caracol, Conceição do Canindé, Curimatá, Dom Expedito Lopes, Floresta do Piauí, Itainópolis, João Costa, Júlio Borges, Monsenhor Hipólito, Patos do Piauí, Paulistana, Pedro Laurentino, Pimenteiras, Santo Inácio do Piauí, Santana do Piauí, São João do Piauí, São Miguel do Tapuio, Simplício Mendes e Vera Mendes.