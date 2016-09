Na região de Picos mais de 77 mil eleitores votarão com biometria

As eleições municipais do dia 02 de outubro chegam com uma mudança significativa na região de Picos. É que os municípios que compreendem a 62º zona eleitoral e a 10º zona, pela primeira vez terão o processo de votação feito através do sistema biométrico. Segundo dados do Cartório Eleitoral de Picos, ao todo, 77. 346 eleitores estão aptos a votar fazendo uso do sistema.

As cidades que utilizarão a biometria são: Santana do Piauí, São José do Piauí, Sussuapara, Geminiano, Dom Expedito Lopes e Aroeiras do Itaim, além de Picos. O processo de recadastramento biométrico foi realizado ainda em julho de 2015, e se estendeu até dezembro do mesmo ano.

Votação biométrica por município

São José do Piauí- 5198

Picos – 49.001

Sussuapara – 5768

Geminiano- 5219

Santana do Piauí – 3469

Dom Expedito Lopes – 5500

Aroeiras do Itaim- 3191

A cidade de Picos terá eleições biométricas pela segunda vez. Nas eleições presidenciais de 2012, cerca de 46 mil eleitores picoenses votaram fazendo uso da biometria. Na oportunidade, o processo eleitoral foi marcado por lentidão e não reconhecimento de digitais pelo equipamento eletrônico.

Em todo o Piauí, 1.640.378 votarão pelo sistema de biométrico. O número representa 68,84% do eleitorado do Piauí. Dos 224 municípios, apenas 99 terão a votação com identificação pela biometria.

FONTE: Jornal O Povo/ Paula Monize