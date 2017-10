Namorado da adolescente morta em Francisco Santos é detido como principal suspeito do assassinato

Na manhã deste domingo (01) havia sido encontrado o corpo da jovem Caroline Barros, 18 anos, na zona rural de Lajedo, que fica a cerca de 3 km do município de Francisco Santos.

Segundo as últimas informações do GPM da cidade de Francisco Santos, foi feita uma perícia no local do crime, realizada pela Polícia Civil de Picos-PI, onde a polícia acabou encontrando uma aliança prata no local, e através da investigação, foi colhida informações de que o namorado de Caroline foi a última pessoa a estar com ela na noite do último sábado (30), onde a polícia acredita que a aliança encontrada seja do namorado da vítima.

Testemunhos confirmam o encontro de Caroline com seu namorado na noite do último sábado (30), e a partir dessa informação, a polícia passou a trabalhar a investigação tendo como foco o namorado como suspeito.

A Policia Civil de Picos, juntamente com o GPM de Francisco Santos, foram até o povoado Santa Helena, ainda no município de Francisco Santos, e apreenderam o jovem até então identificado por Junior, onde o mesmo está detido na central de flagrantes da cidade de Picos, ficando a disposição da justiça.

O namorado de Caroline passa a ser o principal suspeito de cometer o crime, já que os dois tinham um relacionamento de aproximadamente dois meses.

A Polícia Civil acredita que o namorado de Caroline seja o suposto autor do crime por uma série de fatores apurados.

A Polícia encontrou primeiramente uma aliança prata, que geralmente os casais usam para simbolizar o compromisso, ela estava no local do crime, e quando os policiais chegaram no local, se depararam com essa aliança no chão. Após as informações coletadas, os policiais se dirigiram até a casa do namorado da vítima, e quando chegaram lá, o suspeito estava sem a aliança no dedo e com a marca de quem usava aliança.

A Polícia percebeu também, pela investigação, que o rapaz lavou a camisa que o mesmo usou na noite anterior que esteve com Caroline, a Polícia acredita que como o jovem matou ela a pauladas e pedradas na cabeça, provavelmente teria lavado a roupa com o objetivo de esconder supostas marcas de respingos de sangue.

Além das evidencias já citadas, a Polícia também procurou pesquisar as redes sociais do rapaz suspeito, onde encontrou fotos do mesmo com a aliança no dedo, e agora, quando abordado na casa dele, o jovem já não estava mais em posse da aliança.

Segundo o GPM de Francisco Santos, depois de todas as evidencias apuradas, a Polícia já possui fortes indícios para poder manter o rapaz preso pelo assassinato, onde o mesmo foi identificado apenas como ‘Junior’.

