Negociação avança, Renê não viaja com Sport e fica a detalhes do Flamengo

O lateral-esquerdo Renê está muito perto de deixar o Sport para jogar pelo Flamengo. Nesta sexta-feira, o jogador foi tirado da relação do duelo contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, e não embarcou com o resto do grupo por conta do avanço das negociações com o time carioca. Os valores da venda foram acertados entre os clubes. O que faltam são detalhes burocráticos.

O executivo de futebol do Sport, Alexandre Faria, confirmou que Leão e Flamengo chegaram a um entendimento pelo atleta.

– O Flamengo fez uma proposta que chegou em números pretendidos pelo Sport. A negociação realmente avançou e, diante disso, decidimos tirar o jogador da viagem. Não posso te dar 100% de certeza, porque faltam pequenos detalhes, mas caminha para isso (acerto).

A ida de Renê para o Flamengo tem a intenção de compor o elenco após a saída de Jorge para o Monaco. O peruano Miguel Trauco estreou bem, mas a diretoria entende que precisa de uma “sombra” para o atleta.

Renê tem contrato até o fim de 2017 com o Sport. O Leão havia oferecido uma renovação ao jogador, mas o acerto não aconteceu. O que significa que, a seis meses do fim do vínculo, o lateral-esquerdo poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe e sair do Leão, ao final da temporada, sem render dinheiro para o clube pernambucano.