Nerinho assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Em solenidade presidida pelo governador Wellington Dias (PT), o deputado Nerinho (PT), foi empossado na manhã desta sexta-feira, 6, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Sedet). Desde o dia 1º de janeiro deste ano a pasta estava sendo comandado interinamente pelo picoense Francisco das Chagas de Sousa (Chaguinha).

A posse dos secretários estaduais oriundos da Assembleia Legislativa foi realizada no Palácio de Karnak e contou com a presença de autoridades e lideranças políticas, muitas delas do interior do estado. Também assumiu uma pasta no governo Wellington Dias (PT), o ex-prefeito de Paulistana, médico Luís Coelho.

Dentre os que prestigiaram a posse dos novos secretários estaduais esteavam o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho (PMDB), Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, deputado Luciano Nunes (PSDB), deputados federais Iracema Portela (PP) e Fábio Abreu (PTB) e o senador Elmano Férrer (PTB).

Além de Nerinho na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, também foram empossados os deputados Fábio Xavier (PR), Secretaria de Estado das Cidades; Francisco Limma (PT), na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR); Gessivaldo Isaias (PRB), na Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Setre); Hélio Isaías (PTB), na Secretaria de Estado da Defesa Civil; Janaínna Marques

(PTB), na Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). O ex-prefeito Luís Coelho assumiu a Secretaria de Estado de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis.

Durante a solenidade, a deputada Janainna Marques foi escolhida para falar em nome dos secretários empossados.

