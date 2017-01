Nerinho avalia andamento do projeto Porto Seco

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí, Nerinho, esteve reunido, na manhã desta terça-feira (10), com o presidente e diretores da Companhia de Terminais Alfandegados do Piauí – Porto PI, para discutir e avaliar as ações desenvolvidas em 2016 na Companhia, bem como definir estratégias de trabalho para 2017.



A Porto PI é um órgão subordinado a Sedet e é responsável pelo projeto de instalação do Porto Seco de Teresina, que funcionará dentro de um CLIA (Centro Logístico Industrial Aduaneiro). Durante o encontro, o presidente da Companhia, Ted Wilson, apresentou o andamento do projeto destacando atividades concluídas e as demandas relacionadas à inicialização da construção do empreendimento como: estudo de viabilidade técnica e edital de licitação da obra.





“Foi um encontro de fundamental importância, pois nos apontou caminhos e ações para agilizar o processo de desembaraço das operações de exportação e importação dentro do nosso Estado, por meio da instalação Porto Seco”, afirmou o secretário Nerinho.

Ascom Sedet