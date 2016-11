Nivaldo Lancuna é apresentado como novo técnico da SEP

O técnico Nivaldo Lancuna foi apresentado na manhã desta segunda-feira (7) como novo técnico da Sociedade Esportiva de Picos (SEP). A apresentação oficial do comandante do Zangão foi realizada na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues, por meio de uma coletiva de imprensa.

Acompanhado do prefeito Padre Walmir e do presidente do time picoense, Rodrigo Lima, Nivaldo apresentou sua proposta de trabalho e falou um pouco da sua trajetória no futebol como jogador e técnico.

“Não vim aqui para brincadeira, nem vim para fazer turismo e espero levar o título para o Picos junto com os jogadores, diretoria e os nossos torcedores”, disse o técnico Nivaldo Lancuna.

Durante a coletiva, o treinador informou que teve quatro propostas, mas preferiu vim para Picos. “Não pelo dinheiro, porque o dinheiro que estou ganhando é menor que eu ganhava no Altos, mas pela sinceridade, determinação e pela caloria dos torcedores”, pontuou.

O prefeito Padre Walmir assegurou que a Prefeitura vai apoiar a SEP. “Além do repasse, vamos ajudar a diretoria em visitas a empresários em busca de patrocínio para o time”, afirmou.

Padre Walmir lembrou ainda que não vai interferir nas contratações do time e nem no trabalho do técnico Nivaldo Lancuna. “Ele [Nivaldo] não vai receber nenhuma interferência minha no que diz respeito aprova ou desaprova, porque esse conhecimento ele é que tem”, frisou.

Em relação a priorizar atletas da cidade e da região no time picoense, o gestor informou que pediu ao treinador que tivesse uma porcentagem de 8 a 10 jogadores para compor o elenco. “Não qualquer jogador, mas por acreditar que na nossa região a gente tenha pessoas com habilidade, que saiba jogar futebol e não tiveram oportunidade. Eu creio que pela capacidade de experiência do Nivaldo ele vai encontrar esse pessoal e vamos descobrir novos atletas na nossa cidade”, destacou.

Peneirão

Na tarde desta segunda-feira (7), a partir das 15h30, irá iniciar o peneirão promovido pela diretoria do clube, que será realizado na cidade de Geminiano.

Segundo o presidente da SEP, Rodrigo Lima, as atividades serão realizadas durante 15 dias. “Todos poderão participar e o treinador Nivaldo irá fazer a escolha dos atletas para fazer parte do elenco”, informou.