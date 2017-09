Notificações de chikungunya aumentam 154% este ano no Piauí

O estado do Piauí registrou uma redução de 8,6% nos casos de dengue no período de 01 de janeiro a 20 de setembro deste ano, 4.579 casos foram notificados. No mesmo período de 2016 foram constatados 396 casos a mais da doença no estado.

Mesmo com a redução nos casos de dengue, os casos de chikungunya, outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, registrou um aumento de 154% este ano. Cerca de 95 municípios do estado notificaram casos da doença.

Os municípios com maior número de casos prováveis da doença foram Teresina com 2.327 casos, Parnaíba com 775 casos, São Raimundo Nonato com 587 casos, Luís Correia com 268 e Floriano com 238 casos notificados.

Já as notificações de caos de zika vírus chegaram a registrar uma boa redução comparado ao ano passado, no qual 215 casos foram notificados, e neste ano apenas 165. Em 2016 houve um óbito na cidade de Agricolândia devido às complicações da doença.

Os dados são do boletim epidemiológico, disponibilizado pela Coordenação de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

Fonte: Vi Agora