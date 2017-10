Nouga Cardoso e Evandro Alberto oficializam candidatura para reitoria da UESPI

Os professores Nouga Cardoso Batista e Evandro Alberto de Sousa oficializaram nesta segunda (02) suas candidaturas, respectivamente, a reitor a vice-reitor da UESPI – Universidade Estadual do Piauí. O ato aconteceu no campus Poeta Torquato Neto, na zona Norte de Teresina, reunindo mais de 200 pessoas, representantes dos diversos setores da instituição.

Nouga e Evandro registraram suas candidaturas junto à Comissão Eleitoral. Por enquanto são os únicos candidatos ao comando da universidade entre os anos de 2018 e 2021.

Para o professor Nouga Cardoso, docente do curso de Química e que tem quase 20 anos de trabalhos junto a UESPI, tendo sido vice-reitor e atualmente ocupando a reitoria, a instituição precisa continuar avançando. Ele reforçou sua trajetória em prol da universidade e garantiu a importância do momento do registro da chapa. Ao terminar convocou os presentes ao trabalho.

O professor Evandro Alberto, que deixou esta segunda-feira a direção do campus da UESPI de Picos (terceira maior cidade do Piauí) reforçou que será muito importante o registro da chapa e a representação da composição entre um membro de um campus da capital e de um campus do interior. Evandro Alberto é professor do curso de Comunicação Social e tem 15 anos dedicados à UESPI. Sua trajetória como diretor do campus o credenciou a ser escolhido como membro da chapa a vice-reitor.

As eleições para reitoria e vice-reitoria da instituição acontecerão no dia 08 de novembro e devem movimentar mais de 20.000 alunos, mais de 1.500 professores e quase 1.000 servidores técnicos e administrativos.