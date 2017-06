Nova estrutura do Distrito Industrial de Picos é lançada

Com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Nerinho, a nova estrutura do Distrito Industrial de Picos foi lançada na noite dessa terça-feira (20). A solenidade de lançamento foi realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial da cidade e reuniu autoridades, empresários e a sociedade em geral do município.

A solenidade iniciou com a formação da mesa de honra e em seguida o assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Raimundo Castro, fez uma rápida explanação sobre o novo Distrito Industrial da cidade.

O evento prosseguiu com a palestra do ex-presidente da Associação da Industria do Estado do Piauí, Joaquim Costa. Ele destacou que mesmo com o comércio em crise, Picos está preparado para receber um Distrito Industrial. “Essa crise econômica está ocorrendo em todo país e qualquer iniciativa que venha beneficiar uma cidade é importante para o seu desenvolvimento. Hoje o secretário Nerinho traz pra cá uma iniciativa, que é a criação de um novo Distrito e irá trazer melhorias para o município”, disse.

Segundo Nerinho, com a nova estrutura, a expectativa é trazer mais empresas para o Distrito. “Nós já temos algumas pessoas que já estão investindo na região e com esse passo que estamos dando vai ser uma coisa que vai dar um sobressalto muito grande”, afirmou.

Nerinho frisou ainda que a área com 93 hectares abrigará uma moderna infraestrutura que incluirá pavimentação adequada para o trânsito de veículos de grande porte, iluminação, aterro sanitário e a regularização dos lotes a preços subsidiados. Além disso, as empresas serão beneficiadas pelo incentivo fiscal.

Representando o prefeito Padre Walmir Lima, a secretária de Planejamento Oneide Rocha, afirmou que a Prefeitura de Picos está apta a parcerias com a Sedet em relação ao novo Distrito e a nova estrutura irá trazer melhorias para Picos. “Agora é a oportunidade de Picos investir no Distrito Industrial, capitaneando indústrias para desenvolver a região e também, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida do povo com emprego e renda”, pontuou.

A nova área do Distrito Industrial contará ainda com um Centro Administrativo – para atender e orientar os empreendedores, dando suporte necessário para o desenvolvimento dos negócios. Além disso será instalado também um REDEX (Recinto Especial para Despacho Aduaneira de Exportação, visando o aumento da produtividade no Estado, no que se refere às exportações.

O atual espaço do Distrito possui 15 empresas, que já deram entrada ao processo de compra das terras, e um total de 25 empresas com interesse em investir a curto prazo.