Novas armas e munições reforçam segurança nos presídios do Piauí

A Secretaria de Justiça do Piauí assinou contratos com empresas do ramo de armamentos para aquisição de novas armas e munições para o sistema penitenciário do Estado. O investimento – cerca de R$ 3 milhões, no total – é com recursos do Fundo Penitenciário Nacional.

Ao todo, serão 110.200 unidades de munições e cartuchos e 560 novas armas (60 carabinas calibre 40 e 500 pistolas calibre 40). A aquisição nos novos equipamentos, de acordo com a Secretaria de Justiça, faz parte do Plano de Modernização do Sistema Prisional do Estado.

“Garantir a segurança nos presídios, por meio da proteção dos servidores, dos próprios presos e da população, é assegurar o bom andamento da política de modernização e humanização no sistema”, explica o secretário de Justiça em exercício, Carlos Edilson Sousa.

Dentro do Plano de Modernização, a Secretaria de Justiça já entregou 40 espingardas calibre 12, seis mil munições de elastômero (balas de borracha), 150 sprays de pimenta, 150 explosivos de gás lacrimogêneo e 50 granadas de luz e som, dentre outros itens de segurança.

“Essas novas aquisições, mais as melhorias estruturais e nos procedimentos de segurança que vêm sendo implementados gradativamente têm resultado na estabilidade do sistema prisional do Piauí, mesmo diante da crise nacional”, observa o gestor.

O secretário de Justiça, Daniel Oliveira, destaca que a meta é equipar cada agente penitenciário com uma arma. “Nosso objetivo é munir os agentes prisionais, cada um deles com uma arma. Essa medida irá, sem dúvida, melhorar a qualidade do serviço penitenciário”, ressalta.

Mais equipamentos de segurança

Além da aquisição, já contratada, dessas munições e armas, a Secretaria de Justiça também está articulando a aquisição de carabinas calibre 5,56 x 45mm; espingardas calibre 12; sprays de pimenta aerosol e de espuma; granadas de vários tipos; lançadores calibre 40mm; e dispositivos de choque elétrico.

