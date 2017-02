Novo acordo com hospitais impede paralisação de atendimento do PLAMTA e IAPEP

Um novo acordo entre o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí (Iaspi) e o Sindicato dos Hospitais do Piauí, garante o fim da proposta de paralisação no atendimento.

O novo acordo prevê o pagamento até esta sexta-feira (3) referente ao mês de outubro de 2016 – quanto à regularização dos pagamentos dos serviços prestados por meio do Plano Médico de Assistência e Tratamento (Plamta).

O presidente do Sindhospi, Jefferson Campelo, confirma a não paralisação dos serviços. “Daremos mais um voto de confiança e, para não prejudicar os usuários, aguardaremos os pagamentos nos dias acordados. Após o pagamento referente a outubro, receberemos a fatura de novembro no dia 20 de fevereiro e, em março, serão feitos os pagamentos de novembro e dezembro. Esta é a previsão do calendário para a realização dos repasses, acertado entre o Sindicato, Iaspi e Sefaz”, pontua o presidente.

Segundo a diretora-geral do Iaspi, Daniele Aita, o atraso se deve à necessidade de cadastrar as empresas no novo Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (Siafe), que estava sendo realizado apenas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O pagamento deveria ser feito até o dia 31 de janeiro.

“Houve esse contratempo, mas conseguimos recuperar uma senha para o Iaspi e daremos agilidade aos pagamentos. Mais de 50% foi pago e, até amanhã, vamos avançar mais”, esclarece a gestora.