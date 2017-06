Novo Fórum da Comarca de Picos já está com 14.75% da obra construída

á está em avançado estado de construção a obra do novo Fórum da Comarca de Picos. A nova unidade judiciária tem área total de 3.900m² e uma estrutura construída em uma área de 2.500m².

O Presidente do TJ-PI, Desembargador Erivan Lopes, informou que o Fórum terá 2 pavimentos, 5 Varas completas, 1 Juizado Cível e Criminal e 1 auditório para Tribunal do Júri.

“Destaco também que já está em estudo no Setor de Engenharia do TJ-PI a ampliação do Fórum para atender a mais 2 Juízes Auxiliares e Audiência de Custódia. A ampliação vai aumentar o Fórum em mais 1.000m²”, comenta o Presidente Erivan Lopes.

A obra vai custar R& 7 milhões, dos quais já foram pagos R$ 1 milhão em três parcelas. 14,75% da obra já está construída.

A previsão para a entrega da obra física é em dezembro de 2017.

Fonte: 180 graus