Novo Fórum da Comarca de Picos já tem 34% da obra construída

O Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Desembargador Erivan Lopes, esteve visitando a obra do novo Fórum da Comarca de Picos, que já tem 34% do total construída.

O Presidente esteve acompanhado do prefeito Padre Walmir, de representantes da OAB Seccional de Picos e diretores da empresa executora da obra, além do Coordenador do Departamento de Engenharia do TJ-PI, Otávio Nogueira.

O prefeito Padre Walmir se comprometeu a estruturar as vias de acesso ao local, pavimentando a rua que fica em frente ao novo Fórum.

