Nucepe divulga cartão de informações para o concurso do Corpo de Bombeiros

Já está disponível no site do Nucepe (nucepe.uespi.br) o Cartão de Informações com os dados dos candidatos que vão fazer a prova objetiva do concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. A prova acontece neste domingo, dia 19 de novembro, no período de 8h30 as 13h30. Os portões estarão abertos para ingresso dos candidatos a partir das 7 horas e serão fechados rigorosamente às 8 horas, conforme estabelece o edital do certame. O Nucepe reforça que nenhum atraso será tolerado.

A direção do Nucepe também chama atenção dos candidatos inscritos no certame para que eles se abstenham de levar para os locais de provas objetos como capacetes, óculos esporte, relógios, aparelhos de telefone celular, bolsas ou qualquer outro equipamento, especialmente eletrônicos porque ninguém vai poder entrar com qualquer objeto.

“Insistimos para que os candidatos observem o que está no edital. Se chegar atrasado ao local de prova, não entra. Se levar qualquer objeto, não entra com ele. Só é permitido ao candidato portar na hora de ingressar no local de prova uma caneta esferográfica azul ou preta, transparente e o documento de identificação que tem que ser original e com foto”. Lembra o presidente do Nucepe, Pedro Soares Junior.

Ele alerta aos candidatos que costumam levar garrafinhas de água e frutas para os locais de prova que as garrafas só serão aceitas se forem transparentes e sem o lacre e as frutas ou biscoitos se estiverem em saquinhos transparentes. Garrafinhas opacas não são permitidas.

