Nucepe divulga concorrência do concurso da Polícia Militar do Piauí

A Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos) divulgou, nesta terça-feira (16), a concorrência do concurso público da Polícia Militar do Piauí. No total foram 32.010 inscritos que vão disputar 480 vagas.

Para as vagas disputadas pelas mulheres, a maior concorrência é para Parnaíba com 221,44 inscritas para 1 vaga. Já para o masculino, a concorrência maior é para a cidade de Piripiri, são 74,11 inscritos para uma vaga.

Também foram divulgadas as inscrições indeferidas e o cartão de informação com o local da prova objetiva que está prevista para acontecer no dia 21 de maio. O resultado final será divulgado em 30 de novembro de 2017.

Confira abaixo a concorrência