Nucepe divulga gabarito oficial da prova do concurso da PM

Já está disponível no site do Núcleo de Promoções, Concursos e Eventos da UESPI (Nucepe), o gabarito oficial da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Piauí realizado no neste domingo (07).

Durante a realização do concurso as polícias civil e militar chegaram a prender 16 pessoas, sendo um piauiense e 15 provenientes de outros estados. Eles tentaram fraudar o certame; mas as tentativas foram abortadas pela polícia antes que se concretizassem.

Na avaliação do Nucepe a etapa deste domingo do concurso da PMPI foi realizada com sucesso. “Todas as medidas de segurança que adotamos em parceria com a Greco e com a PM funcionaram. Os candidatos que tentaram de alguma maneira fraudar a prova foram identificados e retirados dos locais de aplicação antes que pudessem realizar a fraude idealizada”, assegurou o presidente do órgão, Pedro Soares.

O presidente do Nucepe destacou ainda as medidas adotadas pela equipe para facilitar o ingresso das pessoas nos locais de prova, que garantiram fluxo normal sem nenhum tipo de congestionamento.

“Abrimos os portões uma hora antes do previsto e contamos com uma equipe da PM que nos ajudou na organização da entrada. Isso garantiu que todos os candidatos tivessem tranquilidade para chegar aos seus locais de provas a tempo”, enfatizou Pedro Soares.

O resultado da prova objetiva do concurso da PM está previsto para ser divulgado do dia 27 de julho.