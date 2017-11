Nucepe divulga gabarito oficial e prova do concurso do Corpo de Bombeiros

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) divulgou na manhã desta segunda-feira (20) o gabarito oficial e a prova do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. A prova foi realizada na manhã do último domingo (19), e teve uma abstenção da ordem de 30% entre os mais de cinco mil candidatos inscritos.

Na avaliação do Nucepe o concurso foi tranqüilo, sem nenhuma ocorrência que possa ser considerada significativa. As atenções da banca agora se voltam para o dia 12.12.2017 quando será divulgado o resultado da Prova Escrita Dissertativa.

Além desta, o concurso ainda terá outras quatro etapas: o Exame de Saúde (Médico e Odontológico); o Teste de Aptidão Física; o Exame Psicológico e a Investigação Social do Candidato. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado até o dia 26 de abril de 2018.

Confira o gabarito e a prova oficial no site do Nucepe.

ASCOM