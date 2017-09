Nutricionista de Alegrete do Piauí capota carro na BR 230

Na noite deste último domingo (3), foi registrado um acidente envolvendo a nutricionista do município de Alegrete do Piauí, Ana Elisa, que retornava da cidade de Fronteiras com destino a Alegrete.

A causa do acidente se deu quando a nutricionista que fazia o trajeto sozinha perdeu o controle do carro, descendo para o acostamento, e ao tentar retornar para a pista, o carro veio a tombar.

O acidente ocorreu na BR-230, nas proximidades do povoado Mandacaru, no município de São Julião-PI. O veiculo chegou capotar por diversas vezes, e apesar da gravidade do acidente, Ana Elisa teve apenas escoriações leves.

A nutricionista muito agradecida a Deus pelo livramento postou na manhã de hoje uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

“Bom dia meus amigos! Passando para agradecer a preocupação e o carinho de todos. Só tenho que agradecer a Deus pelo grande livramento. Obrigada meu Deus! Pois me provastes mais uma vez que estar no controle da minha vida. Assim, como está escrito no salmo 91, o Senhor tens me livrado, pois mil cairão a tua direita e de mil a tua esquerda, mas tu não serás atingido; e com meus olhos ontem vi o livramento do Senhor em minha vida”, disse.

