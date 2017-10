Nutricionista picoense espancada em assalto recebe alta

A nutricionista e estudante do mestrado em Ciência dos Materiais, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), Lindalva de Moura Rocha, 23 anos, teve alta na manhã de hoje (11) do Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A jovem foi espancada e sofreu traumatismo craniano durante um assalto na última sexta-feira (7), após assistir aulas do mestrado na UFPI.

Segundo o HUT, a jovem sofreu um traumatismo cranioencefálico leve, que não precisou de intervenção cirúrgica. Ela ficou internada até a manhã de hoje, quando os médicos consideraram que a jovem já podia deixar o hospital.

O delegado Ademar Canabrava, titular do 12º Distrito Policial, informou que a polícia já realizou reconstituição no local do crime e está analisando imagens das câmeras de segurança da Universidade.

“Infelizmente ainda não conseguimos identificar a placa da moto, mas estamos trabalhando dia e noite para identificar quem fez isso. Eles estavam em uma moto e ela correu quando percebeu que ia ser assaltada. Eles acompanharam e espancaram a jovem, bateram brutalmente até ela entregar um notebook e o celular”, declarou o delegado.

Segundo a UFPI, o assalto ocorreu fora do campus do Ininga. A Universidade informou que o crime foi cometido perto de dois condomínios residenciais que ficam no mesmo bairro, nas proximidades da instituição.

O assalto aconteceu durante o dia, quando a jovem voltava para casa, após assistir aulas na UFPI. A dupla suspeita estava em uma motocicleta e usou o cabo de uma arma de fogo para bater na nutricionista.

Cidade Verde