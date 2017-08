O mundo na palma da mão de Adão Santana no show Dia do Rei

O mais novo e sofisticado espaço picoense recebeu na noite do último dia 05 de agosto o espetáculo musical que conta a história de Roberto Carlos, numa versão moderna e descontraída direcionada a todas as pessoas de bom gosto amantes do trabalho antológico do rei.

A performance da foto acima retrata um grande sucesso da década de 1970 intitulada EU TE DAREI O CÉU MEU BEM.

O céu nesse caso nao estava sendo ofertado somente nessa canção,pois durante todo o espetáculo-opera-show,o público pode sentir a presença de uma energia contagiante e indescritível.

Na clássica canção ILEGAL,IMORAL OU ENGORDA,o artista aproveita o momento para homenagear o juiz Sérgio Moro e expor a necessidade do Brasil de investir em educação e planejamento familiar.

A performance da foto mostra o país com um enorme nó simbolizado com as cores verde e amarelo da nossa bandeira.

NÃO HÁ DINHEIRO QUE PAGUE,uma das canções mais conhecidas do rei,levou o título ao pé da letra e o artista tomou um banho de moedas de ouro no palco.

Falando em emoção, o final do espetáculo reservou a maior de todas com a encenação da canção NASCI PARA CHORAR ,seguida pela crucificação e ressurreição da performance que ambienta a canção JESUS CRISTO.

Definitivamente um show imperdível!!

A produção.