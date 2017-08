Obra para melhorar a internet no PI custará R$ 302 milhões

O governador Wellington Dias (PT) assina, nesta terça-feria (01), a autorização para publicação do edital de licitação do projeto Piauí Conectado. O edital tem por finalidade a contratação de Parceria Público-Privada para construção, operação e manutenção da infraestrutura de transporte de dados. A obra receberá investimentos na ordem de R$ 302 milhões.

Por meio do projeto, será construído um cinturão de fibra ótica que passará de Norte a Sul do Piauí, interligando as unidades administrativas do Estado, melhorando a qualidade da internet usada nesses pontos.

A rede de fibra ótica também poderá ser explorada pela iniciativa privada que tenha interesse em prover internet em qualquer município piauiense. O Piauí Conectado passará por 96 cidades e os municípios restantes serão contemplados com tecnologia complementar como rádio e satélite.