Obras aceleradas do Piauí Shopping contemplam área do estacionamento e esquadrias

As obras do Piauí Shopping Center entraram em uma nova fase e seguem no tempo previsto da construção do empreendimento. Os trabalhos estão voltados para as áreas interna e externa do shopping. A informação é do engenheiro Janderson Lopes, sob a coordenação do engenheiro chefe, Araújo Neto juntamente com a diretoria da Soma Construtora e Incorporadora.

Na parte externa estão sendo realizados serviços de drenagem, terraplenagem e proximamente a pavimentação da área do estacionamento, que terá capacidade para mil veículos. Internamente as equipes atuam na instalação das esquadrias, que ainda estão sendo fabricadas para serem instaladas proximamente, compondo a fachada e o teto e ainda a praça de alimentação.

Outra etapa importante é a área destinada ao estacionamento, com capacidade para mil vagas. “Esta etapa – estacionamento – já estamos, praticamente, com 85% concluída, agora é a fase de terraplanagem, depois o lançamento de camadas de piçarra, para fazer a base e em seguida a pavimentação asfáltica”, explica Janderson Lopes Antunes.

O engenheiro informa que seguindo as metas; está sendo realizada a impermeabilização das lajes e serviços de instalações elétricas, ar condicionado e o sistema contra incêndio na área coberta. Também está sendo feita a montagem da subestação de energia.

PIAUÍ SHOPPING CENTER

O Piauí Shopping Center tem uma ABL (Área Bruta Locável) de vinte cinco mil metros quadrados, cento e oitenta lojas satélite, sete lojas âncoras e megalojas, três salas de cinema, vinte operações na praça de alimentação, um restaurante gourmet e duzentos e cinquenta metros quadrados de brinquedoteca.