Obras do Piauí Shopping em fase aplicação de piso, fôrro e instalação de esquadrias

A região de Picos ganhará em 2017 o seu primeiro grande shopping center totalmente climatizado. As obras do Piauí Shopping Center já estão na etapa de execução de acabamentos, concentradas nas áreas interna e externa. Com 90% da obra concluída, as instalações elétricas, hidráulicas e o sistema de ar-condicionado já foram finalizados.

A etapa da aplicação do piso e do forro já está sendo executada, assim como também a parte de esquadria, que está com a estrutura pronta pra receber os painéis de vidro nas seis entradas e na praça de alimentação.

“A aplicação do piso cerâmico já foi iniciada e no prazo de noventa dias deverá ser concluída, aproximadamente 4 mil e 500 metros quadrados de piso deverão ser aplicados em toda a área interna do shopping ”, informa o engenheiro Janderson Antunes.

Ele explica que a fase de acabamento está “a todo vapor” e as esquadrias de alumínio e os painéis de vidro serão já estão sendo instalados. “Estamos dando inicio na instalação das esquadrias de alumínio e vidro, que são aplicadas nas seis entradas, no restaurante gourmet e também nas esquadrias da praça de alimentação localizadas na parte do teto. Essa estrutura de alumínio receberá painéis de vidros especiais e refletivos que ajuda a combater a incidência dos raios solares, retendo em até trinta por cento do calor”, disse.

Na parte da área técnica, que é onde estão acomodados os equipamentos que alimentam de energia elétrica, hidráulica e de refrigeração, está praticamente concluída e agora está sendo realizado o lançamento de cabos de energia para todas as lojas.

Autonomia energética

O engenheiro explica ainda que na área externa da obra já está sendo construído o gerador que irá alimentar exclusivamente o shopping. “Essa etapa consiste na instalação de uma rede de energia elétrica que vem da subestação da Eletrobrás, com um potencial instalado de três transformadores de 750kVA e um de 500kVA, totalizando 2.750 kVA de capacidade energética disponível”, informa.

Ainda na área externa, foi iniciada a instalação do fechamento que será feito por um gradil que cercará toda a área do shopping com um total aproximado de mil metros de comprimento, o material usado no gradil é constituído de material metálico emborrachado.

Fonte: Batista Pereira