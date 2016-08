Mais dois casos de estupros foram registrados na madrugada deste domingo (28) na cidade de Oeiras. O primeiro ocorreu na comunidade Brionia com uma menina de 17 anos. A segunda ocorrência se deu com uma criança de apenas 10 anos no bairro Rosário e, segundo a Polícia Civil, um adolescente de 15 anos é suspeito de cometer esse ato infracional. Na madrugada de sábado (27), foi registrado um estupro coletivo contra uma jovem de 26 anos, sendo três casos em menos de 48 horas.

De acordo com o agente de polícia civil de classe especial Valdinar Rodrigues dos Santos, lotado na Delegacia Regional de Oeiras, no primeiro caso ocorrido nete comingo, a garota estava com os pais em uma reunião politica quando, em um determinado momento, foi notada a sua ausência. As pessoas que estavam no local começaram a buscar pela garota na redondeza e um amigo dos pais da menina ainda chegou a flagrar o rapaz com a vítima em um matagal e, para detê-lo entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu fugir em seguida.

“A família chegou aqui na Delegacia ainda na madrugada, o amigo que entrou em luta corporal com o acusado ficou todo ferido. A jovem ainda estava desacordada, a nossa suspeita é que ela tenha ingerido alguma coisa ou bebida alcoólica, ainda não sabemos. Ela foi encaminhada para o hospital e delegado Antônio Nilton, titular da Delegacia, está com uma equipe em diligência pra tentar localizar o acusado. A polícia já tem a identificação dele, inclusive a filiação”, explicou o agente.

No segundo caso, uma amiga da mãe da menina de 10 anos procurou a delegacia para pedir informações de como proceder pra denunciar o fato. Diante da informação, a mãe da menina de 10 anos foi chamada para a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência.

“Quando a mãe chegou para registrar o boletim, ela nos informou que a filha chegou em casa assustada e ao ser questionada o que aconteceu, ela não quis falar. Então a mãe levantou a roupa da filha e notou que a calcinha estava suja de sangue e questionou a filha. Segundo a mãe, o acusado seria um menino de 15 anos que teria levado a menina para a casa de uma tia, local onde cometeu o ato”, relatou o agente.

A menina foi encaminhada para o hospital da cidade para a realização de exame e de procedimentos necessários.

Outro caso

A Polícia Civil do Piauí prendeu nesse sábado (27) três homens suspeitos de participarem de um estupro coletivo contra uma jovem de 26 anos na cidade de Oeiras. Entre os suspeitos está um adolescente de 15 anos. É o quinto caso registrado no estado em pouco mais de um ano.

Conforme o delegado Antônio Nilton, titular da Delegacia de Oeiras, que conduz as investigações, a jovem estava em uma festa com outros rapazes e chegou a ser carregada bêbada e desacordada para sua casa, onde os abusos aconteceram. Conforme a Polícia Civil, as agressões deixaram a jovem bastante machucada. Ainda no sábado, ela esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Teresina para realizar exames de corpo de delito.

G1 Piauí