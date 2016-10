Olavo Rebelo é eleito presidente do TCE-PI e anuncia criação de sede em Picos

O conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eleito por unanimidade para um mandado de dois anos, Olavo vai suceder o conselheiro Luciano Nunes. A eleição segue o critério de rodízio, sem reeleição para o mesmo cargo.

A eleição ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) em sessão extraordinária no plenário do TCE-PI, localizado na zona Sul de Teresina. Votarão os sete conselheiros titulares.O vice-presidente eleito foi o conselheiro Abelardo Pio Vilanova e Silva. A Conselheira Lilian Martins foi eleita corregedora-geral.

Após a votação, Olavo Rebelo destacou que durante o seu mandado buscará interiorizar o Tribunal de Contas. A partir disso, algumas microrregiões irão contar com uma subsede para a realização de julgamentos periódicos nas cidades.

“Queremos a interiorização do TCE, criando três subsedes em Parnaíba, Picos e Bom Jesus com sessões periódicas ocorrendo nesses locais. Essa subsede já é um modelo que existe em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraíba”, disse Olavo.

Na oportunidade, o novo presidente orientou os novos prefeitos eleitos e reeleitos. Olavo ressaltou que os gestores precisam fazer a prestação de contas e trabalhar as licitações com transparência, dentro do que está previsto na Lei. Inclusive, o TCE irá realizar cursos sobre esses temas; o primeiro curso será em Parnaíba nos dias 10 e 11 de novembro.

“A nossa cobrança não é apenas para a prestação de contas; vamos fazer também trabalho de fiscalização, principalmente nas licitações, que estão sendo feitas de maneira errada. Já recebemos denuncias, inclusive de representantes de empresas”, comentou.

A solenidade de posse dos eleitos será no dia 19 de novembro, em sessão especial, para o início efetivo do exercício da nova gestão em 1º de janeiro de 2017.

Cidade Verde