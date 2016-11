Onda de assaltos a celulares assusta a população de Alegrete

Uma onda de roubos a celulares está assustando moradores e estudantes perto de escolas, e até no Centro de Alegrete do Piauí.

De acordo com informações nas redes sociais e das próprias vitimas pelo menos dez celulares já foram roubados na última semana no município.

“Eles chegam naturalmente, sem capacete e tomam o celular”. Disse uma das vitimas que não quis se identificar.

Mulheres, crianças e adolescentes são as principais vitimas. Relatos nas redes sociais dão conta de que, na maioria das ações, esse tipo de crime é praticado por pessoas utilizando motocicletas – o que facilita a fuga.

Só na noite de ontem a nossa reportagem constatou dois assaltos a celulares no centro da cidade, e também um perseguição a duas estudantes que ao sair da Escola Maria Juceneuda Maia foram seguidas,mas as adolescentes conseguiram escapar da mira dos bandidos. Ainda de acordo com as informações os bandidos andavam numa motocicleta modelo CG, da cor Verde.

Procurada pela reportagem do Cidades Na Net, a Policia Militar do município, disse está fazendo sua parte e alerta para que a população fiquem atenta para qualquer ação suspeita. “Nós não conseguimos está monitorando toda a cidade ao mesmo tempo com um efetivo pequeno que temos, pedimos para que os moradores fiquem atentos, não facilitem o uso do celulares nas vias públicas e se perceber qualquer ação suspeita procure a polícia Militar ou ligue pelo telefone 089 98138 1617 para tomarmos as devidas providências”. Alertou um dos PM de plantão.

Fica o alerta para os cidadãos e os responsáveis pela segurança pública de Alegrete. A pacata cidade de Alegrete está na mira dos criminosos.

