Operação Babilônia é deflagrada em Picos

Na tarde desta quinta-feira, 23, foi deflagrada no município de Picos a Operação Babilônia, onde foram apreendidos uma grande quantidade de crack, cocaína e maconha. Além de jóias, dinheiro e munições. A operação, que foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Bope, Canil, Gate, Policia Civil de Oeiras e Teresina e com o apoio da Força Nacional teve por objetivo comprovar denúncias, individualizar condutas e possíveis autores no tráfico de drogas, bem como armas.

O resultado da operação foi a prisão de sete pessoas, uma apreensão de menor e uma condução para o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O secretário de Segurança do Estado, capitão Fábio Abreu também acompanhou a Operação. 80 Policiais estiveram no bairro Paroquial e no Morro da Sucan para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas.

O delegado regional, Eduardo Aquino, informou que o principal objetivo da operação foi prender alguns traficantes da cidade. “Já estávamos fazendo um levantamento há alguns meses de uns pontos de droga e hoje viemos dar cumprimento aos mandados”, disse.

O delegado disse ainda que as pessoas presas além de estarem relacionadas com o tráfico, também estão envolvidas com homicídios na cidade, em relação a cobrança e briga por ponto de droga. “Nós encontramos no local algumas munições calibre 38. Vamos mandar essa munição para perícia pra que a gente possa ver numa comparação balística se ela está relacionada com algum desses crimes que está sendo investigado pela Polícia Civil”, frisou.

Segundo Eduardo, no decorrer da operação, os policiais conseguiram apreender uma boa quantidade de entorpecentes de todos os tipos.

O secretário de Segurança, Fábio Abreu, acompanhou a operação e disse que o objetivo da polícia é manter a segurança na cidade de Picos. “O objetivo é manter esse policiamento na cidade e vamos continuar para não dar a possibilidade de retorno do tráfico nesses pontos que foram desarticulados hoje”, pontuou.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Wagner Tôrres, avaliou positivamente a operação e ressaltou que a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil está trabalhando para diminuir a criminalidade na cidade. “Fizemos mais uma operação com sucesso e vamos continuar o trabalho para combater o tráfico de drogas na cidade”, assegurou.