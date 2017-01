Operação da PM desarticula ponto de vendas de drogas em Picos

Em operação realizada nessa quinta-feira (5), a Polícia Militar de Picos desarticulou um ponto de vendas de drogas na cidade. Durante a ação, um homem identificado como Everton dos Santos foi preso.

Na residência do suspeito, localizada no bairro Parque de Exposição, a polícia encontrou 44 pedras de crack e dez papelotes de cocaína prontos para serem comercializados. Continuando a busca pela casa, os policiais encontraram ainda uma grande quantidade de dinheiro em moedas e notas de todos os valores e vários objetos sem notas fiscais, tais como: aparelhos celulares, equipamentos de som automotivo e televisor de led.

Monitoramento

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a polícia chegou ao ponto de comercialização das drogas após denuncias anônimas. “Começamos a observar atitudes suspeitas em um trailer localizado na Praça Walquiria Neiva no bairro Junco. Os policiais do Serviço de Inteligência passaram a monitorar a suposta dona do trailer, que se chama Maria dos Remédios dos Santos”, relatou o comandante.

Viana informou ainda que o filho da proprietária do trailer, identificado como Everton dos Santos, tinha um intenso movimento entre a residência, localizada no Parque de Exposição e o trailer. “Os policiais chegaram a observar também que a Maria sempre passava algo para clientes de seu trailer de forma discreta”, informou.

Ainda de acordo com o comandante, após constatar a venda de entorpecentes, os policiais fizeram uma abordagem de forma simultânea no trailer e na residência e encontraram os entorpecentes.

Everton dos Santos foi detido horas depois no bairro Belo Norte. Os entorpecentes e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional.