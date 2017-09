Operação Independência começa com restrições para transporte de carga no PI

Começou nesta quarta-feira (6) a Operação Independência do Brasil. Até às 23h59 de domingo (10) os policiais vão intensificar a fiscalização nos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) espalhados pelo Piauí. De acordo com o inspetor Jonas Mata em cada unidade haverá um planejamento próprio de ações para os dias do feriado prolongado.

“Haverá fiscalização em todos os 10 postos da PRF no Piauí. Cada posto da PRF fará seu próprio planejamento de ações e os policiais irão intensificar fiscalização”, disse o inspetor. Os policiais vão atuar para coibir ultrapassagens irregulares, principalmente aquelas cometidas em faixa dupla contínua amarela, assim como fiscalizar o excesso de velocidade em em pista simples, onde a velocidade máxima permitida é de 100km/h.

Restrições no feriadão Sobre as restrições ao transporte de carga o inspetor explicou que as alterações acontecem nesta quinta-feira (7) e domingo. “Haverá restrição no período de 6 às 12h no dia 07 de Setembro e no domingo de 16h às 22h. Essa restrição é para veículos bitrem 9 eixos, veículos com cargas superdimensionadas e caminhões cegonhas”, relatou o inspetor Jonas Moura.