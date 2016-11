Operação Saturação termina com seis motos apreendida e um preso

No último final de semana, a Polícia Militar de Picos deflagrou a Operação intitulada “Saturação” que resultou na apreensão de seis motocicletas em situação irregular, e uma pessoa foi detida, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

A Operação envolveu todos os grupamentos táticos da PM que montaram barreiras em pontos específicos do município, como próximo ao Hospital Regional Justino Luz e na Passagem Molhada que liga os bairros Ipueiras e Junco. Além as barreiras, outras viaturas policiais percorriam outros bairros a cidade fazendo varredura na tentativa de coibir práticas criminosas.

Segundo o comandante do 4º BPM de Picos, tenente coronel Edwaldo Viana, a Operação ainda se estendeu pelo Povoado Boa Viagem, localizado no KM 87, onde foram feitas abordagens no local e imediações.

O saldo do resultado da Operação Saturação ainda teve uma pessoa detida apontada pelo comandante Edwaldo Viana como “Delivery de droga”. O mesmo seria responsável por fazer a distribuição e entrega dos entorpecentes aos consumidores. Com o suspeito foi encontrada trouxas de substância análoga a cocaína e mais a quantia de R$ 400,00.

O indivíduo que não teve a identidade revelada foi conduzido a Central de Flagrantes para a tomada dos procedimentos cabíveis.