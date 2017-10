Órgãos de segurança discutem ações para combater violência no trânsito em Picos

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (20), no auditório do Centro Administrativo Municipal de Picos, a Secretaria Municipal Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (STTRAM), Ministério Público e diversos órgãos e instituições relacionadas à área de segurança discutem plano de ações para o combate a violência no trânsito.

O objetivo principal da reunião foi definir estratégias e ações conjuntas contra a violência no trânsito que acontecerá em data ainda a ser definida na cidade de Picos.

De acordo com a promotora do Ministério Público, Itaniele Rodonto “O Ministério Público e as instituições que trabalham com a segurança no trânsito têm que traçar um plano de ação e prevenção de acidentes para causar um impacto positivo na sociedade”, disse a promotora.

Participaram ainda da reunião a representante da Nona Gerência Regional de educação, Maria Gabriela ; o Cabo Chagas da Policia militar; Chefe do Policiamento da Rodoviária Federal, Jorge Madeira ; o Capitão da Polícia Militar, Mário Oliveira; Ouvidor do Município, Francisco Zacarias; e o Gerente regional do SEST/SENAT, Rodrigo Saburido.

CCOM