Orquestra Sinfônica de Teresina irá se apresentar em Picos

A Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) está finalizando os últimos detalhes para a segunda etapa do projeto Concertos pelo Piauí, em direção à região Sul do Estado. Água Branca, Oeiras, Floriano e Picos são as quatro cidades piauienses que receberão o novo concerto da OST, que iniciou no último dia 21 de setembro, em Barras, o projeto “Rio Abaixo, Rio Arriba”. A viagem musical também já passou por Piracuruca, Parnaíba e Piripiri, completando a etapa “Rio Abaixo”, e retorna à estrada dia 19 de outubro, Dia do Piauí, começando por Água Branca a etapa “Rio Arriba”.

Segundo o maestro Aurélio Melo, “o projeto tem a conotação da melhoria da autoestima do piauiense, sobretudo, o do interior. Além do ‘Hino do Piauí’, em nosso repertório também executaremos o hino de cada cidade por onde passarmos, deixando o concerto ainda mais perto da população, aproximando cada vez mais a música do povo”, explicou o regente, informando, ainda, que as apresentações são gratuitas e acontecem, preferencialmente, na igreja principal de cada cidade, em virtude da melhor acústica e melhor concentração do público.

Desde a sua criação, em 1993, a Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) vem se propondo a dar um tratamento sinfônico à música popular brasileira. Mantida pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, traz seus concertos com uma marca registrada: a mistura do erudito com o popular, numa fórmula de sucesso que tem atraído grande público para suas apresentações, mostrando que o povo gosta, sim, de música clássica.

Esse modelo de repertório começou a se consolidar ainda em 2010, quando a OST excursionou pelo Nordeste com o projeto “Concertos pelos Sertões”. Do Piauí à Bahia, pessoas lotavam as igrejas para assistir às apresentações, sendo que, muitas delas, estavam vendo uma orquestra tocar pela primeira vez.

Agora, em mais uma turnê, a Orquestra Sinfônica de Teresina traz, numa parceria com o Conselho Nacional do SESI, o projeto “Concertos pelo Piauí – Rio Abaixo, Rio Arriba”. “A OST, que se tornou um vetor de democratização da cultura, tem organizado sua programação de modo a tornar a música erudita mais presente na vida cultural do Estado. Para isso, vem desenvolvendo diversas atividades educativo-culturais, que buscam aproximar sua música do público, seja em grandes concertos especiais ou em outros voltados para uma plateia mais específica”, pontuou Abiel Bonfim, superintendente executivo da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves e administrador da Orquestra.

Confira a programação da etapa “Rio Arriba” do novo concerto:

Água Branca/PI

Quinta-feira, dia 19 de outubro, às 19h30

Local: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Oeiras/PI

Sexta-feira, dia 20 de outubro, às 19h30

Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição

Floriano/PI

Sábado, dia 21 de outubro, às 19h30

Local: Catedral de São Pedro de Alcântara

Picos/PI

Domingo, dia 22 de outubro, às 20h

Local: Catedral de Nossa Senhora dos Remédios

Ascom