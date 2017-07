Ossada de homem é encontrada em Padre Marcos

Familiares confirmaram as suspeitas de que a ossada humana encontrada na tarde desta sexta-feira (7) em uma propriedade rural no município de Padre Marcos é de um senhor de 55 anos, identificado por Neuton Moreno da Silva.

Segundo informou o sargento Francisco Emerson, comandante do GPM de Padre Marcos, os familiares de ‘Neuton do Antista’, como era conhecido, identificaram o relógio e as roupas encontradas junto a ossada.

Além dos Militares, uma equipe da Polícia Civil também está no local colhendo as informações necessárias. Segundo o sargento, o cadáver será recolhido da localidade Cajazeiras, município de Padre Marcos, local de difícil acesso, e encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Teresina.

Neuton do Antista estava desaparecido desde o dia 25 de março deste ano. Ele residia na cidade de Alegrete do Piauí, onde ficou muito conhecido após residir e trabalhar no ‘Balneário de Chico Alberto’.

