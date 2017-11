Ótica e Joalheria Brilhante Plaza comemora aniversário de 1 ano

A Ótica e Joalheria Brilhante comemorou, com um coquetel realizado nessa quarta-feira (9), o aniversário de um ano de instalação no Picos Plaza Shopping. A comemoração contou com a presença dos clientes, colaboradores e amigos.

Ao som de DJ Vinny, a festa de comemoração começou às 14h e seguiu até às 22h com o corte do bolo, acompanhado de uma oração e os parabéns.

A Ótica e Joalheria Brilhante Plaza oferece aos clientes um ótimo atendimento e os melhores produtos, como óculos de marcas renomadas, relógios e todos os tipos de joias.

Segundo o supervisor geral da Ótica e Joalheria Brilhante, Rodrigo Xavier, diante de todos os desafios do mercado, o momento é de comemoração e de felicidade.

“Foram muitas dificuldades para se chegar até a comemoração desse ano, até por ser uma loja nova, um local novo e uma estrutura que a sociedade picoense não estava acostumada, que é o shopping, mas a Ótica e Joalheria Brilhante tem uma marca consolidada exatamente pela fidelidade que os clientes tem com a loja”, disse Rodrigo.

O supervisor deixou ainda uma mensagem aos clientes. “Vamos continuar trabalhando com seriedade e buscando sempre trazer melhores marcas, modelos e joias para tornar o cliente mais fiel. Portanto, a minha mensagem é de compromisso com o nosso cliente e aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho”, completou.

A proprietária da Ótica e Joalheria Brilhante, Eliete Rocha, declarou que o sentimento é de gratidão pela sociedade picoense. “Há 25 anos trabalhamos no ramo joalheiro com uma loja em Teresina e duas aqui em Picos. Estamos comemorando um ano de sucesso, de vitórias e de conquistas aqui no Picos Plaza Shopping. Então hoje o que eu posso falar é gratidão”, agradeceu.

Eliete frisou ainda que vem muita novidade para os clientes em 2018. “Esse ano trabalhamos incansavelmente. Fomos a três feiras internacionais de joias, então estamos trazendo muitas novidades para o próximo ano”, destacou.

Produtos

Rodrigou informou que o trabalho de trazer marcas renomadas e de grifes visa atender a demanda dos clientes. “A Brilhante tem todo esse cuidado de selecionar peças em que o público se sinta aconchegado na hora de comprar os produtos da nossa loja”, pontuou.

Equipe Preparada

A Ótica e Joalheria Brilhante Plaza contém uma equipe com seis funcionários totalmente preparada para atendimentos personalizados e realiza periodicamente capacitações para atender melhor a clientela da loja.

A Ótica e Joalheria Brilhante Plaza está localizada ao lado da praça de alimentação do shopping e o atendimento é das 10h da manhã às 22h.