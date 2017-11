Ótica e Joalheria Brilhante inaugura novas instalações

Levando conforto, comodidade e inovação aos seus clientes, a Ótica e Joalheria Brilhante Matriz, localizada na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Picos, inaugurou nessa segunda-feira (13) as suas novas instalações. O evento reuniu clientes, colaboradores e amigos.

Ao som de música ao vivo com os cantores Mateus Dias e Cleydson Rocha, durante todo o dia os clientes conheceram as novas instalações e os novos produtos da loja.

Segundo o proprietário da Ótica e Joalheria Brilhante, Da Silva, a loja se preocupa com a comodidade do cliente e decidiu mudar todas as instalações do estabelecimento. “A cidade de Picos evolui muito rápido e temos que estar sempre atualizado. Resolvemos renovar todas as nossas instalações para o melhor conforto aos nossos clientes”, disse.

Para o supervisor geral da loja, Rodrigo Xavier, tudo é pensando no bem estar do cliente. “Tudo foi pensando para ofertar o melhor aos clientes. A nossa estrutura mudou um pouco e ficou mais atualizada em relação à tendência de joalheria. Essa mudança só vem a mostrar o quanto a gente se preocupa em prestar um bom trabalho a sociedade de Picos”, destacou.

Mais conforto e comodidade

A diretora de Marketing da loja, Luma Bianca, informou que a loja vem com uma proposta mais moderna, trazendo um conceito diferente para os clientes. “Hoje a loja está mais ampla e continua no mesmo lugar. As nossas peças estão expostas em forma especifica e a gente percebe que é bem melhor a visualização agora de cada peça”, pontuou.

Luma explicou também que as consultoras estão divididas agora em setores, dando um melhor atendimento aos clientes.

Produtos com qualidade

Outra preocupação constante da Brilhante é a renovação dos seus produtos. A loja sempre oferece aos clientes produtos de marca, que estão na moda e com qualidade. “Sempre estamos em feiras, indo atrás das novidades e de novos lançamentos para que estejamos sempre inteirados com a moda e trazendo os melhores produtos para os nossos clientes, porque eles merecem essa qualidade”, destacou Da Silva.

A loja está com uma coleção nova da marca Invicta.

Promoção

A cada R$ 50 em compras ou em pagamentos de parcelas o cliente concorre a uma viajem a Fernando de Noronha com direito a acompanhante. O sorteio será realizado em dezembro.

VEJA FOTOS