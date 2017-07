Em comemoração ao aniversário da cidade, Pio IX realiza corrida de rua

Podem preparar os tênis! A primeira corrida #OxentePioIX – “Pelas ruas que corri” acontecerá no próximo dia 05 de agosto, como parte das comemorações do aniversário do município.

Para os mais apressados, um percurso de 5km pelas ruas de Pio IX. Não corre ainda? Pois haverá 2,5 km de caminhada. São 150 vagas, com inscrições gratuitas. Percurso monitorado por chip. Pontos de hidratação. E uma medalha linda para todos que concluírem a prova. Bora correr, meu povo!

“Este ano, pensamos uma proposta de festa cheia de competições esportivas. Uma delas é a “1º Corrida Oxente, Pio IX. Pelas ruas que corri”. Nossa ideia é ocupar as ruas por meio da prática esportiva e resgatar a memórias de cantos e encantos do povo piononense. Serão várias gerações unidas e, com certeza, será uma linda festa. “, disse a prefeita Regina Coeli,

As inscrições serão abertas a partir de quinta (27/07) e seguem até quinta (03/08). Serão realizadas online ou na Casa da Juventude. Clique no linque a seguir e faça sua inscrição: http://goo.gl/bYSXiB

Rômulo Maia