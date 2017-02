Pacientes estão prejudicados com a falta de um auxílio da Sesapi

Uma mulher, que preferiu não se identificar, denunciou na manhã desta sexta-feira (24) que o irmão dela, juntamente com outros pacientes, que fazem hemodiálise na cidade de Picos, estão há quatro meses sem receber ajuda de custo para o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

“Todos os meses, o Governo [Estadual] dar uma ajuda de custo aos pacientes que fazem hemodiálise. É um direito de todos os pacientes, só que está com quatro meses que não dão nada”, afirmou.

Não existe um valor concreto relacionado a esse recurso, mas ele é referente as passagens para os transportes entre as cidades e também para a alimentação. “Está com cinco meses que ele faz hemodiálise. Na verdade, ele não recebeu nenhuma ajuda ainda do Governo, de ajuda de custo, mas tem outros pacientes que fazem há vários anos e estão há quatro meses sem receber”, complementou a denunciante, que mora em Oeiras e acompanha o irmão constantemente até a cidade de Picos.

“Eles falaram que na próxima semana vai sair um mês, ou seja, vai ficar três meses atrasados, sendo que a gente está devendo aos motoristas. Eles não querem mais trazer porque não têm de onde tirar dinheiro”, finalizou a mulher.

Outro lado

Procurado pela reportagem, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) enviou uma nota de esclarecimento informando sobre um recurso financeiro relativo ao TFD, que foi liberado nessa quinta-feira (23), e explicou também o motivo do atraso.

Confira a nota na íntegra!

A Secretaria de Estado da Saúde informa que foi depositado ontem, 23, na conta da Diretoria Regional de Picos o valor de R$359 575,65, referente ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O atraso se deu ao fato do fechamento do ano financeiro do Estado e adequação ao novo sistema implantado.

