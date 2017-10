‘Padrasto alega que fez criança refém para coagir ex a voltar’, diz delegado

“Ele diz que a companheira o deixou e inconformado com o término decidiu fazer a enteada refém, na tentativa de voltar o relacionamento. Durante três horas, a criança foi submetida a ameaças e sofreu cortes na orelha e no pescoço, e precisou levar sete pontos. Já solicitamos a prisão do padrasto e a Justiça concedeu, estamos agora aguardando vaga no sistema prisional”, contou o delegado.