Padre elogia participação de fieis nos festejos de Santa Ana em Monsenhor Hipólito

Este ano, o festejo chama a reflexão como o tema “Santa Ana, a vó servidora, viver o ano Mariano”, o lema trás o vocativo para a servidão, servir, fazer o bem, esse tem sido destaques nas celebrações que iniciaram dia 17 de vai até o dia 26 de julho, quando a festa será encerrada com a grande procissão pelas principais ruas da cidade.

Próximo dos quatro anos de atuação na Paróquia de Santa Ana, o padre Espedito Antônio de Oliveira fala dos festejos de 110 anos, afirmando que esse ano os trabalhos estão mais organizados e o povo participando mais, desde o começo das comemorações. A palavra de Deus está sendo levada a todos pela Igreja viva.

As comunidades têm participado, todo dia tem pessoas das comunidades, mesmo sabendo que na terça dia 25 será o dia delas na Igreja, mas as pessoas estão vindo e participando. As comunidades estão evoluindo e crescendo no trabalho pastoral, as novenas mostram essa boa participação do povo de cada comunidade que tem estado presente nas atividades da Igreja.

A Igreja tem feito um trabalho também direcionado aos jovens, principalmente porque a modernidade e os avanços tecnológicos e as outras opções que são ofertadas aos jovens, nesse sentido, a Paroquia em levado a palavra na linguagem acessível ao jovem, sobre tudo, promovendo animação. A prova disso foi a missa do Padre Ferdiran que celebrou para os grupos de jovens e a juventude em geral.

Dedicado na evangelização e na missão de manter a avivamento da Igreja, através da Paróquia de Santa Ana e de suas áreas pastorais que incluem as cidades de Campo Grande do Piauí e Alagoinha do Piauí, além de outras localidades do município que recebe os trabalhos pastorais ampliando a presença da Igreja, o pároco Espedito agradece a presença das comunidades e o envolvimento do povo nos eventos da Igreja.

“ Agradecemos ao povo todo empenho e participação nas atividades, missas, alvoradas, trabalhos pastorais e principalmente a presença e o envolvimento de cada um. É preciso compreender o tema das festividades que traz o exemplo de Santa Ana, a vó servidora, viver o ano Mariano. E essa servidão será cada vez maior por parte de nossas pastorais. Estamos felizes pelo entendimento e participação do nosso povo que em todos os momentos, desde o início, no dia 17, inclusive nas madrugadas e nas celebrações estão presentes, participando ativamente”, disse o padre Espedito.

De 17 a 26 de julho a cidade de Monsenhor Hipólito se movimenta em torno da fé e devoção. As celebrações estão completamente lotadas de fiéis e devotos. Filhos ilustres e visitantes aproveitam o período para rever parentes e reavivar a sua fé cristã, pedindo força, saúde e paz a Santa Ana, padroeira do município.