Padre Walmir agradece Wellington Dias e pede mais obras para Picos

O prefeito Padre Walmir Lima (PMDB) em seu discurso durante solenidade realizada nesta sexta-feira (17) na sede da Defensoria Pública do Município, agradeceu ao governador Wellington Dias pela série de obras de infraestrutura realizadas na cidade. Na oportunidade, o gestor municipal pediu mais benefícios para o município.

Durante seu discurso, Padre Walmir lembrou dos benefícios que a Avenida Beira Rio, a duplicação das pontes sobre o Rio Guaribas e as estradas de Gameleira, Torrões e Cajazeiras trouxeram para a população picoense. “A gente fica imaginando como era nossas vidas sem a duplicação das pontes e a avenida, como era a vida das comunidades na região de Torrões, Gameleira e Cajazeiras sem aquele asfalto, são muitos benefícios. Essas obras são frutos da sensibilidade de um gestor que reconhece a necessidade do povo”, pontuou.

Padre Walmir agradeceu ainda pela obra da ponte do bairro Boa Sorte e da retomada da obra do ginásio poliesportivo no bairro Junco.

Mais Pedidos

Na oportunidade, o prefeito pediu ao governador Wellington Dias mais obras para Picos. Dentre elas: mais 20km de calçamento, sendo 10km para a zona rural e 10km para a zona urbana; uma avenida que liga o bairro Junco ao bairro Ipueiras, passando pelo Rio Guaribas; uma via que liga a Avenida Beira Rio a zona leste da cidade, passando pelos Catavento e DNER até o Parque de Exposição e uma Praça e uma quadra poliesportiva para o Conjunto Petrônio Portela.

O gestor municipal solicitou ainda do governador o monitoramento das câmeras de segurança da cidade.