Padre Walmir declara apoio a Patrícia Leal para presidência da APPM

O prefeito de Picos, Padre Walmir Lima, irá apoiar a prefeita reeleita de Altos, Patrícia Leal, na eleição para à presidência da Associação Piauiense de Prefeitos Municipais (APPM). O gestor picoense confirmou o seu apoio nesta quarta-feira (23), durante uma reunião da candidata com os prefeitos eleitos da região.

O encontro contou com a participação dos prefeitos eleitos e reeleitos de Itainópolis (Paulo Lopes); Santa Cruz do Piauí (Barroso Neto); Francisco Santos (Dr. Luiz José); Betânia do Piauí (Fábio Macedo); Floresta do Piauí (Milton); São João da Canabrava (Mércia Abreu); São Luís do Piauí (Renato Pio); São José do Piauí (Neto Bezerra); Santana do Piauí (Chico Borges); São Julião (Jonas Alencar); Bocaina (Erivelto Barros); Aroeiras do Itaim (Wesley de Deus) e do vice-prefeito reeleito de Geminiano (Luiz Gonzaga).

O prefeito Padre Walmir acredita que com Patrícia na presidência a APPM terá uma administração diferente. “Estivemos vários anos com o mesmo grupo administrando e a gente quer aproveitar a oportunidade de ter um presidente diferente, mais próximo dos municípios e que de fato age e atue em prol dos municípios para que a APPM venha ser de fato uma casa de referência e de apoio aos prefeitos do Piauí”, disse.

Padre Walmir reiterou ainda que vai trabalhar para eleger Patrícia à presidência da APPM, pedindo votos aos prefeitos da região. “Vamos fazer uma agenda de visitas a alguns amigos da região, principalmente aqueles que não puderam vim na reunião de hoje”, frisou.

A candidata Patrícia Leal informou que a reunião teve como principal objetivo apresentar as suas propostas de campanha. “Eles [prefeitos] me conheceram e me ouviram. Isso é muito importante, porque eu consegui passar pra eles os meus sentimentos e a minha mensagem”, declarou.

A prefeita afirmou ainda que é a melhor opção para assumir a presidência da APPM. “Eu posso contribuir, porque sou uma prefeita que estou próxima da APPM e posso dar essa atenção que ela [APPM] está necessitando neste momento”, pontuou.

Propostas

Caso seja eleita, a prefeita informou que as principais propostas são capacitar os assessores, servidores e prefeitos , trabalhar a modernização dos municípios para que eles possam arrecadar mais e não ficar dependente do governo do estado e federal e também discutir com os prefeitos sobre a área da Saúde e outras demandas.