Padre Walmir é empossado prefeito de Picos pela segunda vez

Na manhã deste domingo (1º), o prefeito Padre José Walmir de Lima (PT) tomou posse pela segunda como gestor da cidade de Picos. A solenidade reuniu autoridades políticas do município, do Estado e a população em geral, que lotou o Plenário da Câmara Municipal.

Estiveram presentes na solenidade de posse o deputado estadual Severo Eulálio (PMDB); o deputado federal Assis Carvalho (PT); o comandante do 3º Batalhão de Engenharia e Construção, tenente-coronel Emerson Bezerra de Lima e demais lideranças políticas do município.

Posse

Após a realização da eleição da Câmara, o presidente reeleito, Hugo Victor, empossou o prefeito Padre Walmir e o vice-prefeito Edilson Carvalho (PTB). Na oportunidade, os gestores também fizeram o ato de juramento diante das autoridades e do público presente.

Empossado, Padre Walmir afirmou que vai dar continuidade ao trabalho com mais projetos e ações para Picos. “Eu e o meu vice Edilson Carvalho iremos trabalhar juntos com a Câmara Municipal para melhorar ainda mais a nossa cidade, executando obras e outras ações”, disse.

Sobre o secretariado, Padre Walmir informou que amanhã, a partir das 15h, irá anunciar a sua nova equipe de governo. Em seguida terá uma reunião com os secretários.

O vice-prefeito Edilson Carvalho destacou que irá trabalhar junto com o prefeito Padre Walmir. “Estarei sempre disponível no que for necessário e pronto para ajudar o munícipio. Nós iremos trabalhar com harmonia, dialogo e dando o melhor de nós para que façamos essa cidade crescer e se destacar no cenário não só piauiense, mas em todo o Nordeste”, pontuou.

Emoção e Homenagem

Durante o seu discurso, Padre Walmir lamentou o falecimento do prefeito eleito de Santana do Piauí, Chico Borges, ocorrido na madrugada deste domingo em um acidente automobilístico na PI que liga Picos a Santana.

Emocionado, o gestor se solidarizou com a família de Chico Borges e a população santanense. “Um prefeito eleito jovem e trazia consigo muitos projetos, sonhos e perspectivas para a cidade de Santana”, destacou.

Antes do discurso do prefeito, um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem a Chico Borges.