Padre Walmir empossa aprovados do concurso público

O prefeito de Picos, Padre Walmir Lima, empossou na tarde desta terça-feira (4), no plenário da Câmara Municipal, os aprovados do concurso público da Prefeitura. A solenidade reuniu autoridades do município, os aprovados e seu familiares.

A segunda convocação deve acontecer até a segunda quinzena de abril. Durante a solenidade, os 151 aprovados foram empossados um a um para as diversas áreas da administração municipal. Eles assinaram o termo de posse e em seguida posaram para fotos.

O prefeito Padre Walmir Lima comemorou a posse dos concursados. Segundo ele, a maior felicidade é ter realizado o concurso fora de qualquer suspeita. “A gente olha para as pessoas, que foram aprovadas e que participaram do concurso, e elas mesmo dão testemunha da lisura e da transparência do certame. Pra isso, tivemos a ajuda de vários segmentos e setores da sociedade, como o Ministério Público, OAB, 3º BEC, Câmara Municipal de Picos e a população que acompanhou. Só temos que agradecer a todos que nos ajudou a realizar um concurso histórico em Picos”, relatou.

O gestor municipal reiterou ainda que os aprovados estão vindo com muita dedicação para somar com a administração.

Aprovado em 1º lugar para a área de analista previdenciário, o advogado Mailson Bezerra Barros afirmou que o sentimento é de satisfação, uma vez que é a realização de um sonho. “Graças a Deus obtive essa aprovação no concurso da Prefeitura e espero contribuir para o desenvolvimento do município de Picos”, disse.

Segundo o secretário de Governo, Wellington Dantas, a expectativa da prefeitura é que os novos concursados possam dar uma eficiência maior na gestão em relação aos anseios da comunidade.