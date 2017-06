Padre Walmir empossa novos secretários de Governo e Administração

O prefeito Padre Walmir Lima empossou a jornalista Maria Santana e o vereador Evandro Paturi (PT) para as pastas de Governo e de Administração, respectivamente. O gestor assinou o termo de posse na manhã desta sexta-feira (30), em seu gabinete, no Palácio Coelho Rodrigues.

Maria Santana vai assumir o lugar deixado pelo vereador Wellington Dantas (PT), que retorna para a Câmara Municipal e Evandro Paturi irá substituir Oneide Rocha, que estava comandando a pasta interinamente.

O prefeito Padre Walmir agradeceu ao vereador Wellington Dantas e a secretária Oneide Rocha pelos trabalhos realizados durante o período que estiveram à frente das pastas. “Agradeço imensamente ao vereador Wellington Dantas, que durante esse período no comando da Secretaria de Governo, realizou um ótimo trabalho e desejo-lhe sucesso na volta à Câmara Municipal. Agradeço também a Oneide que se desdobrou enquanto esteve na Secretaria de Administração de forma interina e mesmo sendo titular em outra secretaria, fez um ótimo trabalho na Administração”, declarou o prefeito.

Padre Walmir também deu boas-vindas a Evandro Paturi e Maria Santana e desejou boa sorte aos novos secretários. “Tenho certeza que Evandro e Maria irão realizar um excelente trabalho nessas pastas e irão contribuir com a nossa administração”, pontuou.

Segundo Wellington Dantas, o retorno à Câmara Municipal será para atender as bases que o elegeram. “Horando esse compromisso que os eleitores tiveram com a minha pessoa, eu volto à Câmara para defender as bases nas quais me elegi, defendendo as comunidades e como porta voz dos movimentos sociais para defender dentro da Câmara uma cidade mais justa e inclusiva”, frisou.

Wellington agradeceu também ao prefeito Padre Walmir pela confiança durante o período que esteve na gestão. “Então deixo o meu agradecimento ao prefeito Padre Walmir e desejo sorte aos novos secretários que assumem as pastas tanto de Administração como a de Governo. Eu retorno pra Câmara com muita felicidade, sabendo que contribuí durante esses seis meses e que tenho muito mais a contribuir nos próximos meses”, concluiu.