Padre Walmir exonera secretária de Agricultura

Confirmando as especulações que corriam nos bastidores desde a semana passada, o prefeito de Picos, Padre José Walmir de Lima (PT), exonerou a secretária municipal de Agricultura e Abastecimento, Camila de Sousa Luz. A portaria foi assinada ontem, 31 de julho, e será publicada nesta terça-feira, 1º de agosto, no Diário Oficial dos Municípios.

Camila de Sousa Luz é filha do vereador José de Arimateia Luz, o Maté (PSL), que integra a base de apoio ao prefeito Padre Walmir na Câmara Municipal de Picos. Ela estava no cargo desde o dia 2 de janeiro deste ano.

Em lugar de Camila Luz assumirá interinamente a secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento o servidor comissionado Reginaldo Osvaldo de Sousa, atualmente lotado na secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo.

Segundo o Padre Walmir, no início da gestão foi feito um convite ao vereador Maté para que este assumisse a secretaria de Agricultura. Porém, o parlamentar pediu um tempo de seis meses e indicou a filha Camila Luz para o posto.

Padre Walmir confirmou que voltou a convidar o vereador Maté para assumir a secretaria de Agricultura. Se isso vier a acontecer, o primeiro suplente da coligação “Juntos para continuar crescendo”, formada pelos partidos do PSL, PSDB, PDT, PTC, PPL, PMN e PCdoB, Antônio de Moura Martins (PCdoB), assume o mandato na Câmara.

Desagradou

A reportagem apurou que a exoneração de Camila Luz da secretaria municipal de Agricultura teria desagradado a bancada do PTB na Câmara. A razão é porque o pai dela, vereador Maté, desde o último dia 14 de julho passou a compor o grupo político do deputado Nerinho (PTB).

Antes, o vereador Maté (PSL) fazia parte do grupo político do deputado Severo Eulálio Neto (PMDB), mas, resolveu romper com o peemedebista no último dia 29 de maio.

Reportagem José Maria Barros