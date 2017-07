Padre Walmir instala governo no bairro Boa Vista

Aproveitando a relevância social e cultural do projeto “Boa Vista Social”, o prefeito Padre Walmir Lima instalou nesta sexta-feira (28) o seu governo no bairro Boa Vista. O gestor municipal recepcionou moradores do bairro, secretários e vereadores na Creche Dorotéia Cristo Oliveira e visitou obras na comunidade.

O Governo Itinerante teve o objetivo de proporcionar o diálogo direto com o governo e o povo, além de possibilitar uma visão mais abrangente dos problemas que preocupam a comunidade.

Visitas

Acompanhado dos secretários da administração municipal, dos vereadores Hugo Victor, Zé Luís e Creuza Nunes e representantes da Associação de Moradores do Bairro Boa Vista, o prefeito Padre Walmir Lima visitou algumas obras no bairro.

A primeira visita foi à residência de um morador, que está sendo reconstruída pela Defesa Civil de Picos após ser parcialmente destruída durante o período chuvoso.

O prefeito e comitiva visitaram ainda as obras de calçamento no bairro e uma fonte luminosa, que foi construída na entrada do bairro. Por último, o gestor vistoriou as obras do Centro de Iniciação ao Esporte.

De acordo com o prefeito Padre Walmir Lima, foi prazeroso instalar o governo no bairro e ter a oportunidade de visitar várias obras. “Além de atender a população e visitar as obras, temos também uma agenda cultural com apresentações artísticas. Estamos felizes de estarmos proporcionando essas atividades no bairro Boa Vista”, declarou.

Padre Walmir informou ainda que outros bairros serão contemplados com o projeto. “Vamos dar continuidade a esse projeto com mais atividades, ações e responder os anseios da população. Vamos formalizar uma agenda para chegar a outros bairros”, frisou.

Segundo a presidente da Associação de Moradores do Bairro Boa Vista, Conceição Santana, os moradores ficaram felizes e agradecidos pela instalação do governo municipal no bairro. “Agradecemos ao prefeito Padre Walmir pelas ações e obras que tem realizado no nosso bairro, principalmente o calçamento, que era uns dos principais problemas daqui, mas hoje está muito melhor. Estamos felizes pelo prefeito ter atendido os nossos pedidos”, comemorou.

Boa Vista Social

Desenvolvido pela Associação de Moradores do Bairro Boa Vista, o projeto “Boa Vista Social” teve início na última quinta-feira (27) e irá seguir até domingo (30), proporcionado para a população momentos de lazer e cultura.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Picos, através de diversas secretarias.