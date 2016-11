Padre Walmir participa de encontro da CNM em Brasília

O Prefeito de Picos, Padre Walmir Lima, encontra-se em Brasília participando do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios.

O encontro reúne Prefeitos eleitos e reeleitos dos nove Estados do Nordeste brasileiro que permanecem na Capital Federal até sexta-feira, 11, para receberem orientações que devem auxiliá-los na administração municipal.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, deu as boas-vindas aos nordestinos e os parabenizou pela vitória nas eleições municipais. O líder municipalista deixou registrada a importância da participação dos novos gestores no movimento municipalista. “Vocês que vão assumir agora passam a ter muita responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho de buscar novas conquistas para o movimento municipalista”, enfatizou.

“Quero saudar e parabenizar a todos os prefeitos eleitos e reeleitos da região Nordeste. Essa é a última etapa deste evento e gostaria de lembrá-los que o nosso objetivo aqui é a defesa dos Municípios, nós não pertencemos a governo nenhum, e somos apartidários, a nossa defesa é o cidadão”, destacou Ziulkoski.

De acordo com o presidente, “os Municípios que estão na base de toda pirâmide federativa é o que mais está sofrendo com tudo que está acontecendo”. Ziulkoski lembrou ainda que o Nordeste é ainda mais acometido, por sofrer com a seca incidente na região há mais de 5 anos.

Entidades estaduais

Os presidentes das entidades estaduais dos Estados do Piauí, Ceará e Alagoas também tiveram a oportunidade de saudar os prefeitos. O presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Arinaldo Leal, disse que “esse é um momento de alegria, mas a partir de 1.º de janeiro virão os problemas. O meu conselho é que vocês se apoiem na CNM, pois além do trabalho político, a entidade presta informações técnicas necessárias para nós ajudar no exercício de ser prefeito”, e ainda pediu que os novos gestores tenham cautela.

Para o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Expedito Nascimento, “o momento é de pé no chão. A crise financeira preocupa os novos prefeitos, mas no Ceará nossa preocupação aumenta com a escassez de água nos reservatórios. Agora é hora de união e parceria com a CNM”.

“O movimento municipalista é um movimento guerreiro, e que já trouxe muitas conquistas realizadas, mas também de muitas frustrações”, destacou o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Marcelo Beltrão. O prefeito reforçou “a importância de os novos gestores estarem abraçados juntos da CNM, junto das associações municipalista, para acompanhar a pauta que está sendo encaminhada no Congresso Nacional”.

Beltrão pediu ainda que os novos prefeitos atendam as solicitações da CNM e cobrem sempre dos deputados e senadores a aprovação de matérias de interesses dos Municípios.

Picos

Para o Padre Walmir, reeleito para a legislatura de 2017/2020, o encontro tem sido de grande importância para todos os gestores que enfrentarão o desafio de administrar seus municípios a partir de 2017: “Aqui estamos dividindo informações acerca do atual momento político brasileiro, enfatizando as dificuldades e apontando caminhos para solucioná-las, em especial para os municípios da região Nordeste que contam com o agravante de precisar conviver com a seca por tantos anos, atuando emergencialmente a curto prazo e preparando meios de desenvolvimento sustentável apesar dela. Esse encontro tem sido especialmente gratificante por podermos compartilharmos ideias e fortalecer o municipalismo brasileiro, recebendo orientação técnica importante”.

Após o encontro, o Prefeito picoense deverá ainda manter contato com parlamentares piauienses em busca de apoio para projetos em várias áreas.

(Com informações da CNM)