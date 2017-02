Padre Walmir recebe presidente de associação e assegura obras para o bairro Boa Vista

O prefeito de Picos, Padre José Walmir Lima, recebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira (14), uma comissão da Associação de Moradores do bairro Boa Vista. Na oportunidade os membros da associação fizeram reivindicações.

Na oportunidade os moradores solicitaram apresentaram algumas demandas do bairro, como a reposição de lâmpadas, mutirão de limpeza no bairro, apreensão de animais soltos, notificar os donos de terrenos para limpar e cercar, pavimentação poliédrica da Rua Antônio Costa e as ruas em torno da creche. Por conta do período chuvoso, os moradores solicitaram também a drenagem da lagoa que fica na Rua José Pereira Bezerra, apoio no torneio de futebol que a associação irá realizar no mês de março e dar início a construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

O prefeito ouviu as demandas apresentadas e mostrou a realidade do município. Pe. Walmir se comprometeu em providenciar de imediato algumas das solicitações dos moradores, como a Rua José Costa, que será calçada de imediato em parceria com a associação, a construção da UBS já estava prevista e deve ter as obras iniciadas ainda esse ano e a praça deve ser construída com uma emenda do Deputado Severo Neto. O prefeito garantiu a construção da fonte e assinar a ordem de serviço da construção do Centro de Iniciação ao Esporte após o carnaval.

Conceição Santana, presidente da associação, afirmou que a entidade vai sempre procurar o entendimento para trazer melhoria para o bairro, fazendo parceria com o poder públicos e órgãos competentes.

CCOM